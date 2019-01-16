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Правовая база для развития экономики

16 января 2019, 22:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Правовая база для развития экономики

Комитет ЗСК по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности подвел итоги работы, проделанной в 2018 году. Возглавляет комитет заместитель председателя ЗСК Сергей Алтухов.

Одним из приоритетных направлений в работе комитета является промышленность.

Так, по инициативе комитета в 2018 году дважды в Закон «О промышленной политике» вносились изменения.

В начале года введены положения о Фонде развития промышленности. Созданный институт направлен на решение одной из основных проблем, сдерживающих развитие краевой промышленности, – обновление и модернизация основных производственных фондов. Фонд позволит промышленным предприятиям привлекать доступное финансирование проектов, связанных с обновлением производственных мощностей, созданием новых производств, что в свою очередь повлечет повышение конкурентоспособности кубанской промышленности.

На оказание финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности (предоставление льготных займов) на 2018 год выделено 500 млн рублей, которые были полностью доведены до предприятий. Департамент промышленной политики Краснодарского края был наделен правом утверждать целевые показатели эффективности расходования Фондом средств.

На ноябрьской сессии комитет внес изменения в Закон края «О промышленной политике», которыми поддержал развитие промышленных технопарков на территории края. Предусмотрены меры стимулирования их деятельности, в том числе льготы по налогу на имущество организаций и пониженная ставка налога на прибыль организаций.

Сейчас появилась уверенность, что такие проекты пройдут согласование финансовых органов, так как реальны соответствующие изменения федерального законодательства. В апреле комитет вышел с инициативой в Государственную Думу об изменении 184-ФЗ. Проектом федерального закона предложено закрепить обязанность органов государственной власти субъектов РФ осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности. В ноябре названный проект федерального закона Государственной Думой был принят в первом чтении, получено положительное заключение Правительства РФ.

Одним из важных направлений в деятельности комитета является развитие малого и среднего предпринимательства, а также инвестиции.

В целях усиления парламентского контроля за реализацией мер по предоставлению отдельных форм государственной поддержки инвесторам были внесены изменения в Закон «О стимулировании инвестиционной деятельности». Установлена обязанность департамента инвестиций

представлять в ЗСК информацию о ходе реализации инвестиционных проектов на территории Краснодарского края.

С целью создания правовой базы для деятельности технопарков в сфере высоких технологий Законом «Об инновационной деятельности» введено понятие «технопарков в сфере высоких технологий». Установлен порядок присвоения и лишения статуса, определения оценки эффективности их деятельности, порядок заключения (расторжения) соглашений между управляющей компанией технопарка и уполномоченным органом.

Серьезным направлением в работе комитета остается торговля, рынки, продажа алкогольной продукции.

Внесением изменений в Закон «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок» установлено право предоставлять гражданам, осуществляющим ведение личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, на безвозмездной основе дополнительные торговые места на ярмарках, выставках-ярмарках.

Активной остается позиция комитета в вопросах регулирования нестационарной торговли. Комитетом было подготовлено постановление «О размещении и деятельности нестационарных торговых объектов на территории Краснодарского края», которое единогласно поддержали депутаты ЗСК на сессии в сентябре. В постановлении проанализирована практика органов местного самоуправления в части работы НТО. Даны рекомендации департаменту и органам местного самоуправления: привлечь к работе муниципальных комиссий общественность и предпринимательское сообщество; ускорить разработку и утверждение единых графических схем; разработать и принять муниципальные правовые акты о включении объектов мобильной, развозной торговли в схемы; применять модельный (типовой) договор на право размещения нестационарного торгового объекта при заключении новых или продлении на новый срок действующих договоров.

Комитетом было проведено 5 выездных заседаний по вопросу соблюдения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. В ходе работы была выявлена проблема – сложность в получении «гаражными виноделами» лицензии. Получение лицензии в Москве – это долгая и сложная процедура, которая не всем по плечу. Комитет подготовил проект федерального закона по упрощению процедуры выдачи лицензии. Государственной Думой был принят в первом чтении законопроект по упрощению данной процедуры.

Также комитет, исходя из многочисленных жалоб жителей многоквартирных домов, в которых оказываются услуги общественного питания, внес в Государственную Думу законопроект, которым предлагается ввести ограничение розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах с 23 часов до 11 часов по аналогии с временными ограничениями продажи алкогольной продукции в магазинах.

Большое внимание комитетом уделяется вопросу информатизации и связи.

Комитетом был дополнен Закон «О государственных и муниципальных услугах». Теперь все заявители имеют право на обращение для

предоставления государственных и муниципальных услуг в любой МФЦ по экстерриториальному принципу, то есть вне зависимости от регистрации.

В октябре на 29-ой Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации были поддержаны разработанные комитетом изменения в федеральный закон «О связи». Предложенные изменения позволят органам государственной власти субъектов и органам местного самоуправления содействовать операторам связи в получении и (или) строительстве сооружений связи. Это поможет решить проблему с неустойчивым сигналом сотовой связи в малодоступных населенных пунктах.

По итогам работы в 2018 году комитетом разработано 35 нормативных правовых актов, из них 25 проектов законов и 10 постановлений. Комитет провел более 120 рабочих групп, 36 заседаний комитета, на которых было рассмотрено более ста вопросов.

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