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Журналистов поздравили парламентарии

16 января 2019, 22:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Журналистов поздравили парламентарии

В Краснодарской краевой филармонии с Днем российской печати поздравили кубанских журналистов.

Медиаполе Кубани – это более шестисот СМИ. На торжественное мероприятие собрались представители сразу нескольких поколений кубанской журналистики – юнкоры, молодые сотрудники и руководители редакций и, конечно, ветераны, признанные мастера слова.

От имени главы администрации Краснодарского края Вениамина Кондратьева журналистское сообщество с профессиональным праздником поздравила вице-губернатор Анна Минькова.

Далее состоялась церемония награждения журналистов медалями и званиями, а также благодарностями губернатора Кубани, почетными грамотами администрации Краснодарского края.

От имени депутатского корпуса и руководителя краевого парламента Юрия Бурлачко кубанскую прессу поздравил вице-спикер Сергей Усенко.

- Хочу поблагодарить всех представителей кубанской журналистики за столь нужный обществу труд. Отдельные слова признательности – в адрес ветеранов профессии – парламентских корреспондентов, которые работают с ЗСК, начиная с самых первых созывов, – сказал Сергей Усенко.

Он также передал председателю Союза журналистов Кубани Диане Горбань приветственный адрес от спикера ЗСК Юрия Бурлачко, в котором сказано: «Законодательное Собрание края всегда работало и работает в условиях информационной открытости. Мы ориентированы на конструктивный диалог со всеми СМИ. Во многом ваша работа позволяет формировать общественный консенсус по широкому кругу вопросов, а депутатам помогает развивать взаимодействие с избирателями».

Вице-спикер ЗСК Сергей Усенко пожелал журналистам новых творческих успехов, высоких рейтингов и больших тиражей и вручил благодарности председателя Законодательного Собрания Краснодарского края за добросовестный труд, высокий профессионализм, активное сотрудничество с краевым парламентом и личный вклад в освещение деятельности депутатов.

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