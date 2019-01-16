Электричка сбила мужчину на платформе «Москва-3» Ярославского направления Московской железной дороги. Инцидент произошел в среду, 16 января, вечером. В правоохранительных органах сообщили, что мужчина переходил пути в неустановленном месте в районе станции «Москва-3», и его сбил электропоезд.

Мужчина выжил. По данным АГН «Москва», пострадавшему человеку на вид - около 35 лет, он лежал в сознании под платформой до приезда медиков. По предварительным данным, мужчина задет подножкой электропоезда. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции.