Начальник мужской колонии рассказал о неожиданном рождении ребенка

Начальник мужской ИК-7 полковник Алексей Кузнецов в Великом Новгороде рассказал, как впервые у них родился ребенок. По словам начальника колонии, к одному из заключенных на свидание приехала беременная жена Яна с дочкой детсадовского возраста.

В мужской колонии Новгородской области родилась девочка

Для семейных заключенных, к которым приезжают родные на свидание, предоставляют хорошую комнату, оборудованную всем необходимым - телевизор, холодильник, диваны, детский уголок с игрушками.

Женщина была на восьмом месяце беременности. Неожиданно вечером она почувствовала себя плохо, начались схватки. Оперативный дежурный вызвал "скорую". Медики приехали быстро, и руководство колонии сделало все, чтобы они быстро прошли на территорию режимного объекта. Женщину хотели увезти в роддом. Но роды уже начались. Через 30 минут на свет появилась девочка. Вместе с врачами роды принимали сотрудники колонии и отец малышки, который попал в тюрьму второй раз, за кражу.

Теперь у него три женщины в семье. Начальник колонии надеется, что заключенный отсидит срок и встанет на путь исправления.