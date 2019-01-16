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Начальник мужской колонии рассказал о неожиданном рождении ребенка
16 января 2019, 19:15 [ «Аргументы Недели» ]
Начальник мужской ИК-7 полковник Алексей Кузнецов в Великом Новгороде рассказал, как впервые у них родился ребенок. По словам начальника колонии, к одному из заключенных на свидание приехала беременная жена Яна с дочкой детсадовского возраста.
Для семейных заключенных, к которым приезжают родные на свидание, предоставляют хорошую комнату, оборудованную всем необходимым - телевизор, холодильник, диваны, детский уголок с игрушками.
Женщина была на восьмом месяце беременности. Неожиданно вечером она почувствовала себя плохо, начались схватки. Оперативный дежурный вызвал "скорую". Медики приехали быстро, и руководство колонии сделало все, чтобы они быстро прошли на территорию режимного объекта. Женщину хотели увезти в роддом. Но роды уже начались. Через 30 минут на свет появилась девочка. Вместе с врачами роды принимали сотрудники колонии и отец малышки, который попал в тюрьму второй раз, за кражу.
Теперь у него три женщины в семье. Начальник колонии надеется, что заключенный отсидит срок и встанет на путь исправления.
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