В Москве у гражданки Франции умерла новорожденная дочь

В Москве у гражданки Франции умерла дочь, которой был только один месяц. 32-летняя француженка в среду, 16 января, около 17 часов обнаружила недышащую девочку. Мама и дочка находились в квартире одного из домов на улице на Малая Полянка.

Испугавшаяся мама сразу вызвала экстренные службы - медиков и полицию. На место выехала следственно-оперативная бригада, - сообщает "МК" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. После того, как медики сообщили матери о смерти ребенка, ей стало плохо. Помощь от стресса понадобилась самой женщине, потерявшей свою кровиночку. Причины смерти маленькой девочки выясняется.