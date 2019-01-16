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В Москве у гражданки Франции умерла новорожденная дочь
16 января 2019, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве у гражданки Франции умерла дочь, которой был только один месяц. 32-летняя француженка в среду, 16 января, около 17 часов обнаружила недышащую девочку. Мама и дочка находились в квартире одного из домов на улице на Малая Полянка.
Испугавшаяся мама сразу вызвала экстренные службы - медиков и полицию. На место выехала следственно-оперативная бригада, - сообщает "МК" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. После того, как медики сообщили матери о смерти ребенка, ей стало плохо. Помощь от стресса понадобилась самой женщине, потерявшей свою кровиночку. Причины смерти маленькой девочки выясняется.
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