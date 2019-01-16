Украинскую журналистку Елену Бойко депортировали из России

Украинскую журналистку Елену Бойко, которая получила известность благодаря выступлениями на российском ТВ и критике Петра Порошенко, выдворили из России, несмотря на ее просьбы о защите.

"Штраф ею уплачен не был, сама она билеты не приобретала, это произошло принудительно - сотрудниками Федеральной службы судебных приставов", - сказала адвокат журналистки, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее писали АН, Бойко просила не выдворять ее, поскольку украинские власти ее преследуют. Однако, Преображенский суд Москвы признал журналистку виновной в нарушении режима пребывания в РФ.