В мужской колонии Новгородской области родилась девочка

Сотрудников новгородской мужской исправительной колонии №7 в серьезный стресс вогнал произошедший в ней инцидент. Там родилась девочка. Вес ребенка - около 2 килограммов, рост - 43 сантиметра.

Сотрудникам пришлось принимать роды у женщины, которая приехала на свидание с осужденным мужем. В результате дама благополучно родила девочку, о чем сообщается на сайте областного управления ФСИН.

Оперативный дежурный и ответственный по учреждению от руководства оказывали помощь роженице до прибытия скорой помощи, а затем помогали врачам принимать роды. Участие в мероприятии пришлось принять и отцу.

Отмечается, что роды оказались неожиданными: женщина находилась на 7-8 месяце беременности. Сотрудникам колонии ничего не оставалось, как начать принимать роды самостоятельно. Сейчас они отходят от шока.

Новорожденную девочку и ее мать после успешного родоразрешения доставили в роддом Великого Новгорода. Врачи скорой помощи отметили грамотные действия, быструю реакцию и смелость сотрудников колонии.