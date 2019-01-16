Одна из самых дорогих актрис фильмов для взрослых стала проповедником

Рождественское чудо случилось с одной из актрис фильмов для взрослых. После десяти лет работы в порноиндустрии она оставила «вредную профессию» и решила стать проповедником.

Кристал ди Грегорио-Бассетт всем любителям фильмов с маркировкой ХХХ была известна как Надя Хилтон (Nadia Hilton). За 10 лет она успешно снималась в фильмах для взрослых практически на всех крупных студиях, работала в элитных в стрип-клубах и была завсегдатаем многих звездных вечеринок.

Но однажды на Пасху, она оказалась в церкви. Именно там 34-летняя осознала, что ее работа хоть и приносит много денег, но разрушает душу. Как рассказала Кристал, во время службы на нее снизошло откровение. Но бросить работу сразу оказалось не так-то просто, слишком привыкла актриса к роскошной жизни. Сексбизнес приносил ей доход в 30 тысяч долларов в месяц, особняк в Малибу за десять миллионов долларов, Ferrari, два Cadillac Escalade, свой ночной клуб и дом в штате Нью-Йорк.

Но позже она все же объявила себя банкротом, ушли из индустрии и стала примерной христианкой. Поначалу было не просто найти приличную работу, ей постоянно отказывали в вакансии, как только выясняли ее прошлое. Сыну раскаявшейся порнодивы тоже доставалось, его постоянно дразнили в школе. Но женщине удалось справиться и сейчас она нашла место помощника адвоката.

К тому же в свободное время Кристал читает проповеди. «Ко мне может прийти за советом кто угодно. Любой человек может рассказать мне все как есть и не беспокоиться, что я буду его судить», – отметила бывшая порноактриса. И своей большой заслугой, Кристал считает то, что недавно ей удалось помочь прийти к вере еще одной из своих коллег, сообщает издание «СПИД-Инфо».