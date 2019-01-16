В Санкт-Петербурге появилось 20 камер фиксации скорости 

В пресс-центре ТАСС состоялась конференция, на которой представители Госавтоинспекции Санкт-Петербурга сообщили о планах увеличить количество камер видеофиксации в городе.

В первом квартале 2019 года хотят начать контролировать движение средней скорости, сообщает ПолитЭксперт.

«Многие водители, руководствуясь информацией о наличии камер, сбрасывают скорость перед этими рубежами. Средняя скорость должна дисциплинировать водителя на всем участке пути: от точки A до точки B. Сейчас такие камеры работают в тестовом режиме», — рассказал замначальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Максим Орлов.