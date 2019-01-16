Дорожники в Крыму посыпают песок на дорогу руками из едущего УАЗа

Очевидцы зафиксировали унизительнейшее зрелище – работники из едущего УАЗа посыпают дорогу чем-то похожим на песок, пишут «Аргументы недели-Крым».

В социальных сетях ролик сопровождается самыми нелицеприятными комментариями, главный из которых «Денег нет, но вы держитесь!» - эту фразу премьер российского правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал, побывав в Феодосии.

«Вот так мы живем», - подводит итог читательница.

«Они же хотели, как лучше! Они же для вас торопились! А вы их так», - пишет другая.