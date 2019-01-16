Советские космонавты рассказали подробности покушения на Брежнева полвека назад

Советские космонавты Борис Волынов и Алексей Елисеев рассказали о покушении на Леонида Брежнева в 1969 году. Тогда младший лейтенант Виктор Ильин выпустил 16 пуль, однако убил только водителя машины.

Трагедия едва не случилась 22 января 1969 года, когда генсек прибыл на встречу с экипажами космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5" в Москве. Ильин, переодетый в милиционера, обстрелял кортеж у въезда в Кремль. Мужчина, однако, неправильно вычислил автомобиль.

Как сообщает РИА "Новости" , ссылаясь на Волынова, космонавтов пересадили в открытую машину. В какой-то момент они услышали звуки стрельбы и увидели человека, метко стрелявшего с двух рук от бедра. Через несколько секунд он начал выпускать пули по другому транспортному средству, где сидели Алексей Леонов, Георгий Береговой, Андриян Николаев и Валентина Терешкова. Именно их водитель был убит.

После этого нападавшего пытался остановить сопровождавший кортеж мотоциклист, затем прибежали сотрудники спецслужб. Через некоторое время Виктор Ильин был арестован, а машины отправились дальше.

Космонавты знали, что в одном из автомобилей находился Брежнев. Когда все они прибыли к месту назначения и встретились с генсеком в гардеробе, он выглядел абсолютно спокойным и попросил Волынова и Елисеева, а также других членов экипажа космических кораблей сделать вид, что ничего не произошло. Мужчин тогда невероятно поразило такое владение собой.

О покушении на Леонида Брежнева стало известно лишь во времена Перестройки.