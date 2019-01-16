Законотворчество в информационной сфере

Комитет ЗСК по вопросам информационной политики, который возглавляет первый вице-спикер Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко, подвел предварительные итоги работы за 2018 год. В состав комитета также входят депутаты Алексей Руднев и Петр Савельев.

В прошлом году комитет активно работал над таким вопросами, как контроль за реализацией основных направлений региональной политики в сфере информации; поддержка и развитие телерадиовещания, печатных и электронных СМИ и книгоиздания в нашем регионе; обеспечение информирования граждан о деятельности органов власти федерального, краевого и местного уровня, социально-экономических и политических событиях на Кубани с использованием средств массовой информации и сети Интернет; создание условий для развития взаимодействия общества и органов госвласти региона с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Депутаты обсуждали эти вопросы на планерных и совместных совещаниях, расширенных и выездных заседаниях комитета с представителями управлений ЗСК, молодыми депутатами, членами экспертно-консультативного совета при профильном комитете, руководством краевых департаментов информационной политики, информатизации и связи и управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу в Краснодарском крае.

Особое внимание комитетом уделялось ходу реализации краевой госпрограммы «Медиасреда Кубани» В текущем году ее «вес» по предложению комитета значительно увеличился. Это позволило возобновить проведение регионального творческого конкурса среди молодых журналистов Кубани. Перечень номинаций, премиальный фонд и размер премий победителям уже определены. Одно из направлений работы – контроль за взаимодействием между органами госвласти, местного самоуправления и СМИ. На июльской сессии ЗСК было принято постановление о ходе исполнения закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Краснодарского края, органов местного самоуправления в Краснодарском крае». Комитет всесторонне проанализировал деятельность выходящих тиражом свыше одного миллиона экземпляров краевых, городских и районных печатных СМИ, а также 85 теле- и 199 радиоканалов. В течение года комитет неоднократно рассматривал вопрос о развитии телерадиовещания в Краснодарском крае.

В ходе обсуждения были внесены предложения и подготовлены рекомендации по улучшению состояния систем коллективного приема телевидения, а также разработаны меры по снижению административных барьеров при строительстве объектов связи и телерадиовещания.

Также активно комитет работал над актуальным вопросом перехода России на цифровое телевидение. Этой проблеме уделяет большое внимание Президент России Владимир Путин, о чем он говорил в ходе состоявшейся в декабре пресс-конференции.

- При переходе на качественно новый уровень телевещания ни один человек не должен пострадать. Поэтому на прошедшем в конце года совместном совещании профильных комитетов ЗСК и отраслевых министерств и ведомств Краснодарского края решено разработать законопроект о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий в связи с переходом на цифровое ТВ, – отметил Николай Гриценко.

По итогам этого мероприятия принята резолюция с перечнем основных поручений ответственным лицам. Ход исполнения этого документа будет проконтролирован на первом в текущем году расширенном заседании комитета. В 2018 году комитет ЗСК по вопросам информационной политики провел 20 заседаний, из которых два совместных, рассмотрел 37 вопросов, разработал девять правовых актов, которые были приняты на сессиях ЗСК.

Также состоялись три заседания экспертно-консультативного совета при комитете ЗСК и три совместных заседания с профильным комитетом Совета молодых депутатов.