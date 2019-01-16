Президент РФ Владимир Путин, как любой нормальный мужик, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин может высказаться о чем-то так, что "кровь стынет".

В интервью "АиФ"Песков не уточнил, бывают ли в словах Путина непечатные слова. Песков напомнил, что в Петербурге 15 декабря на Совете по культуре подняли вопрос о допустимости матерной брани в обществе - как в рэп-культуре, так и в медийном пространстве.

Путин пошутил и предложил начать материться прямо на заседании. Президент тогда сослался на мнение почетного президента Российской академии образования, известного филолога Людмилы Вербицкой, по словам которой мат — это часть русского языка.