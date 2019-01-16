Путешественница баба Лена заболела и находится в крайне тяжелом состоянии

Известная путешественница баба Лена, которая активно совершала поездки по миру в пожилом возрасте, серьезно заболела и находится в крайне тяжелом состоянии. У 91-летней Елены Ерховой диагностирован рак 4 стадии.

"Это утро принесло очень грустные новости... Баба Лена в крайне тяжелом состоянии в больнице. Рак лёгких 4 стадии. Светлая, добрая наша бабуля...", – сообщила на своей странице в Facebook москвичка Екатерина Папина, благодаря которой о путешественнице из Сибири узнал весь мир.

Баба Лена пока остается в онкоцентре, подтвердили ее близкие, - сообщается на сайте tvk6.ru.

Пожилая женщина попала в больницу в декабре прошлого года.