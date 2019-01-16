От каких услуг ЖКХ могут отказаться россияне

Есть такие россияне, у которых имеется квартира, но они в ней не живут. Соответственно, в этой квартире никто не тратит элетроэнергию и воду. Директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева объяснила, за какие услуги ЖКХ гражданам, не проживающим в собственной квартире, можно не платить.

По рекомендации эксперта, необходимо направить заявление на имя той организации, которая выставляет, плату за воду, о том, что проживаете по другому адресу. Но надо поставить приборы учета расхода воды, либо подтвердить, что их установка невозможна в этом доме. Требуется документальное подтверждение, - сообщается на сайте rg.ru.

Можно не платить за персональное потребление электроэнергии, воды и отведение.

Нельзя не платить за коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды, и за отопление. Потому что даже дом, в котором большинство собственников не живет, все равно должен отапливаться.