Прокуратура проверила законность увольнения водителей скорой в Копейске

Прокуратура Челябинской области проверила законность увольнения водителей скорой помощи в Копейске и не обнаружила никаких нарушений. С начала этого года сотрудники учреждения переводятся на работу в частную компанию.

Как сообщает агентство Полит74, инициатором проверки стал депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко, к которому водители обратились с жалобой. Они заявили, что опасаются после оптимизации потерять имеющиеся социальные льготы. Как пояснили в прокуратуре, в связи с сокращением штата службы скорой помощи водителей увольняют, а затем переводят на работу в частную компанию. 50 из 69 сотрудников согласились с этим решением. Нарушений закона прокуратура не выявила.