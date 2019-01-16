"Почты России" в Крыму нет, поэтому продажи пива пока не будет, но все возможно

В отделениях «Почты России» практически во всех регионах страны начали продавать пиво, объясняя это необходимостью выживания, пишут «Аргументы недели-Крым».

Главное объяснение: «продажа алкоголя позволит привлечь дополнительные деньги на модернизацию отделений и повысит их рентабельность».

Вдобавок, «Почта России» заверяет, что в ее отделениях будут продавать только качественную и сертифицированную продукцию.

В «Почте Крыма» «Аргументам недели – Крым» заявили, что никакого отношения ни к «Почте России», ни к их инициативам крымчане не имеют, но при этом зарекаться, что пива в их отделениях не будет, не стали.