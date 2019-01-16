В благовещенском приюте "Дружок" обнаружены трупы собак. О том, что животные умерли в зооприюте, а оставшиеся собаки голодают и находятся в бедственном положении, написали в соцсетях очевидцы и волонтеры. Приют "Дружок" находится в селе Чигири Благовещенского района Приамурья.

В приют с проверкой прибыла полиция. Оказалось, хозяин приюта уехал отдыхать в Таиланд. Сотрудниками полиции был проведен осмотр места происшествия, выявлен и зафиксирован с помощью фотосъемки и видео факт нахождения на данной территории трупов собак, собщает РИА Новости.

Волонтер Ирина Полякова рассказала , что зоозащитники наблюдают за этим приютом с 2014 года. По ее словам, собаки худые и голодные, на территории много трупов животных, скелеты.Волонтеры создали в соцсетях и мессенджерах группы для помощи животным. 15 собак взяли по домам. Но 30 животных остались в приюте. Всех собак нужно откармливать.