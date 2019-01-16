В России могут создать «газовую полицию». 31 декабря взрыв газа произошел в жилом доме в городе Магнитогорске Челябинской области, в результате погибли 39 человек. 14 января сильный взрыв прогремел в жилом доме в городе Шахты Ростовской области. В одной из квартир взорвался газ. Погибли пять человек.

Обнаружены тела всех погибших при частичном обрушении дома в Шахтах

В нашей стране есть проблема - жильцы квартиры не пускают газовые службы, которые должны осуществлять проверку газового оборудования.

Глава комиссии по развитию социальной инфраструктуры и ЖКХ Общественной палаты РФ Артем Кирьянов рассказал, что газовым службам требуется законодательное расширение полномочий, - сообщает «URA.RU». Он подтвердил, что проблема заключается в том, что нет возможности проверить оборудование внутри всех квартир — люди просто не пускают сотрудников. «При этом они не понимают, что речь идет о вполне реальных рисках», - подчеркнул Кирьянов.

По данным представителя Ассоциации производителей газового оборудования, проверяющим исправность газовых плит сейчас не удается попасть как минимум в половину квартир. Газовикам нужны реальные, а не формальные полномочия.

«Газовая полиция» могла бы решить такие проблемы.