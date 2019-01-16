Ты хозяин? Пошел вон

История так называемого турбодрома «Белая стрела» получила свое продолжение в суде. Иск о незаконности ликвидации краснодарской Федерации технических видов спорта подал один из учредителей этой организации.

Странность претензий заключается в том, что данный гражданин не значился ни в каких документах о деятельности федерации начиная с 2012 года (а возможно, и ранее) ни как член данной организации, ни как ее сотрудник. Предположим, он тем не менее считал себя участником федерации… все эти годы. Однако тогда возникает резонный вопрос: почему же за столько лет он ни разу не поинтересовался деятельностью своего общества, ведь информация о совершенных обществом сделках и о том, что начата процедура ликвидации общества, была в открытом доступе — публиковалась в СМИ и размещалась в электронных базах данных. И что побудило его занять такую активную позицию в настоящее время, когда, казалось бы, прошли все предусмотренные законом да и просто здравым смыслом сроки обжалования ранее принятых обществом решений.

Вдогонку

О ситуации, сложившейся вокруг трассы для драг-рейсинга по улице Парусной, почему-то называемой в многочисленных СМИ турбодромом «Белая стрела», мы писали в материале «Гонки без правил» (номер от 6 декабря 2018 года).

Вкратце суть проблемы такова. Земельный участок площадью 15 гектаров по улице Парусной (микрорайон Гидростроителей) был сдан в аренду Краснодарской городской общественной организации «Федерация технических видов спорта» под строительство трассы для драг-рейсинга. После того как в 2009 году объект был сдан, организация получила землю в собственность как владелец объектов, расположенных на ней. Появились новые планы, на осуществление которых нужны были значительные средства. Выход был только один: занять деньги под залог недвижимости — земли и построенных объектов, в том числе и трассы для драг-рейсинга. В качестве заимодавца выступило ЗАО «Строй Интернейшнл», занимающееся строительством. К слову, в числе объектов, созданных компанией, олимпийские объекты в Сочи и трасса для гонок «Формулы-1».

Договор займа был юридически оформлен и заключен. Деньги поступили на счет федерации. Когда же пришло время возврата долга, выяснилось, что КГОО «ФТВС» — несостоятельный должник и вернуть 159 миллионов рублей не может. Таким образом, опираясь на мировое соглашение сторон, 15 июля 2014 года Арбитражный суд города Краснодара решил, что земельный участок вместе со всеми строениями перешел в собственность ЗАО «Строй Интернейшнл», а впоследствии был передан ООО «Парусный». А что касается федерации, то спустя некоторое время (в 2015 году) общим собранием было решено прекратить ее деятельность и ликвидировать организацию. Гражданина О. действительно не было на этом мероприятии. Видимо, потому, что он и не должен был там присутствовать, так как к тому моменту не имел никакого отношения к КГОО «ФТВС». Что, однако, не помешало ему обратиться в суд. Удивительно затяжная реакция, не так ли? Но к этому мы еще вернемся.

Не мытьем, так катаньем

Все эти перипетии мало коснулись гонок на трассе, которую в народе стали называть турбодромом «Белая стрела», видимо, по аналогии с клубом, который позиционирует себя как организатор мероприятий. Предприимчивые ребята без договора с собственником и даже без его разрешения продолжали устраивать гонки, не стесняясь, похоже, взимать плату с участников и зрителей, в чем можно убедиться, зайдя на сайт клуба.

А осенью этого года жители соседствующих с трассой многоэтажек начали бомбардировать правоохранительные органы и контролирующие структуры жалобами на шум моторов, грязь и вонь выхлопных газов соревнующихся «болидов». И претензии в полном соответствии с законом были перенаправлены собственнику земельного участка — ООО «Парусный». Руководство организации с удивлением узнало, что на ее земле гоняют заряженные машины и так продолжается уже несколько лет. Стали выяснять, и оказалось, что трасса давно не имеет лицензии и, вероятно, на ней нельзя проводить соревнования. Дальше больше: в краевом Министерстве спорта заявили, что никакого графика гонок на «Белой стреле» не согласовывали. Получается, чистейшая самодеятельность организаторов массовых мероприятий, да еще и с использованием чужого имущества.

Когда же собственник, уставший от потока жалоб возмущенных жителей и претензий правоохранителей, решил навести порядок на своей земле, поднялся вселенский плач о том, что хотят снести турбодром «Белая стрела» и на его месте построить жилые дома. Одним из самых активных «борцов с беспределом застройщиков» выступил некий гражданин Любименко. Под его комментариями для СМИ, активно подхватившими горячую тему, он значился как организатор гонок. Но ни одного документа, дающего ему права заниматься этим делом на трасе для драг-рейсинга на улице Парусной, почему-то в СМИ пока не фигурирует. И это не помешало многочисленным изданиям, в том числе и весьма авторитетным, принять его слова на веру и заявить в своих публикациях, что представители ЗАО «Строй Интернейшнл» не стали комментировать ситуацию. Похоже, «Аргументы недели» оказались единственным СМИ, которое услышало и другую сторону.

— Вся ситуация напоминает театр абсурда и попытку рейдерского захвата одновременно,— комментирует представитель застройщика. — Когда после многочисленных жалоб мы приехали на наш земельный участок, который находится в собственности уже более трех лет, и это ни разу никто не пытался опротестовать, то встретили толпу граждан, которые преградили въезд на нашу же территорию. Вызванная на место полиция заняла необоснованно пассивную позицию. Чтобы не нагнетать напряжение, мы решили не предпринимать активных действий. Но, видимо, нашу добрую волю восприняли как слабость. И тогда началось уже давление по всем фронтам. В СМИ пошли публикации с откровенно искаженными фактами, порочащие нашу деловую репутацию. Также появилась информация о том, что якобы возбуждено уголовное дело (очень странное), в рамках которого выясняется законность перехода земли от федерации к ООО «Парусный», хотя есть, повторюсь, решение суда и все правоустанавливающие документы. Далее в суд пошел иск о якобы незаконной ликвидации краснодарской Федерации технических видов спорта от гражданина, который ни на момент оформления займа, ни тем более во время последнего собрания организации не имел к ней никакого отношения. Если это не давление на нас как на собственника, то что?

Диагноз в динамике

Во всей этой публичной шумихе обычному человеку непросто понять, кто прав, а кто виноват. Особенно когда разыгрывается карта борьбы общественности с застройщиком. Конъюнктура этих взаимоотношений такова, что простой человек практически всегда за тех, кто кричит о произволе последних. Но факты — субстанция твердая, поэтому обратимся к ним.

Анализируя публикации коллег, не раз натыкался на посыл, что на месте турбодрома хотят построить жилые дома, и это преподносится как негативный момент. Тут есть три стороны. Первая: почему нигде не приводится мнение жителей, чьи дома соседствуют с трассой для гонок? Хотят ли они жить рядом с автодромом?

Вторая: о скорейшей застройке участка, как это преподносится в СМИ, речи идти не может, так как, вопреки утверждениям, никакого проекта конкретно этого земельного участка нет и не было. В лучшем случае в администрации города имеется лишь проект планировки в отношении района в целом, что соответствует генеральному плану города Краснодара и предусматривает в том числе строительство школ, детских садов, наличие транспортных развязок и зеленых зон. В этой связи напрашивается вывод, что в данном случае умело разыгрывается карта «беспредела капиталистов», которым лишь бы ущемить бедных стритрейсеров.

И третья: назначение участка было изменено на земли под застройку самой федерацией, и еще задолго до того, как он перешел в собственность ЗАО «Строй Интернейшнл». Спрашивается: почему спустя много лет претензии предъявляются к нынешнему владельцу?

Еще один факт: постоянно муссируется тема того, что земля была передана ЗАО «Строй Интернейшнл» без торгов. В этом видится некая злая воля. На самом деле всё гораздо проще. Федерация технических видов спорта выкупала землю под своими объектами недвижимости, имея на это безусловное право в силу закона. В дальнейшем был договор займа под залог недвижимости. Должник не сумел расплатиться, и по соглашению сторон залог перешел в собственность заимодавца. То есть недвижимость и, естественно, земля под ней переданы от одной частной организации в собственность другой частной организации по сделке. Какие в этом случае могут быть торги? Между кем и кем? Поэтому тема торгов совершенно несостоятельна, хотя и кипятит разум возмущенный.

Теперь относительно информационных поводов: возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и судебного иска гражданина О.

Уголовное дело действительно расследуется, и хочется верить, что в скором времени мы узнаем о его результатах. Однако почему оно появилось именно сейчас, а не три года назад, когда земля вместе с трассой перешли в собственность ООО «Парусный»? Не имея доказательств, мы не можем ничего утверждать. Вместе с тем существует ряд интересных совпадений. Например, активная фаза «битвы» за «Белую стрелу» началась именно после того, как собственник имущества всерьез взялся за наведение порядка на своей земле. Вернее, попытался это сделать, так как столкнулся с организованным противостоянием любителей стритрейсинга. И почему полиция не применила свою власть с тем, чтобы помочь собственнику попасть на свою землю? И уголовное дело как-то очень вовремя возникло, несмотря на то, что все сроки обжалования судебного решения по определению собственника давно прошли.

А претензии гражданина О. по процедуре ликвидации КГОО «ФТВС» почему появились именно сейчас, а не три года назад, когда федерация прекратила свое существование? Если гражданин О. так печется о судьбе этой организации, то где он был раньше?

Подобных совпадений можно привести еще много. И по мере развития ситуации мы о них обязательно расскажем. Но, подводя промежуточную черту, хочется спросить: почему тех, кто несколько лет пользуется чужим имуществом, зарабатывая на этом, называют борцами за общественное благо, а законного собственника — беспредельщиком от строительства? Не пора ли все-таки вспомнить о главенстве закона?

«Аргументы недели» продолжают следить за развитием событий.