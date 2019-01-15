Губернатор Калининградской области извинился перед обиженным Челябинском

Губернатор Калининградской области извинился за то, что "не хочет делать из своего региона Челябинск". Антон Алиханов заявил, что не хотел никого обидеть своими словами.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов 14 января на заседании общественно-политического совета заявил, что не собирается превращать Калининградскую область в Челябинск, передаёт Lenta.Ru.

"Для нас экология — всегда приоритет. Мы не хотим сделать из Калининградской области — да простят меня наши коллеги — Челябинск", - сказал Алиханов.

В Челябинской области быстро отреагировали на подобное заявление. Местное правительство предложило губернатору самолично посетить регион и полюбоваться на природные красоты. В ответ на радушное приглашение пресс-секретарь Антона Алиханова публично извинился за "недоразумение, допущенное по вине СМИ". Он уточнил, что губернатор Калининградской области подразумевал разницу в ресурсах двух регионов.