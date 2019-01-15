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Восемь человек погибли в "огненном" ДТП в Воронежской области
15 января 2019, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]
После удара выехавшего на полосу встречного движения автомобиля Lexus две легковые машины загорелись. Водители и пассажиры, находившиеся в машинах, не успели выбраться и погибли в огне.
Авария произошла во вторник, 15 января, днем в Нижнедевицком районе на 166 километре трассы Курск - Борисоглебск. По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus, который следовал в сторону Воронежа, не справился с управлением и столкнулся с двумя встречными автомобилями. После столкновения автомобили загорелись. Люди, находившиеся в машинах, не успели выбраться и погибли в огне.
Сразу после ДТП сообщалось о семи погибших. К вечеру в Единой дежурно-диспетчерской службе Нижнедевицкого района заявили, что число жертв возросло до восьми. Личности погибших сейчас устанавливают.
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