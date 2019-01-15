Боец MMA разгромил банкоматы в центре Москвы

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Джабраил Дузаев устроил скандал в отделении одного из банков в центре Москвы. Инцидент с участием борца произошел в районе Кузнецкого моста в самом центре столицы.

По данным «РЕН ТВ», Джабраил Дузаев в кредитной организации ни с того, ни с сего начал разбивать банкоматы и стены, после чего поспешил убежать из банка и скрыться. Говорят, он был в «неадекватном состоянии».

Джабраил Дузаев провёл в MMA три поединка, в которых одержал одну победу и два поединка проиграл соперникам. В последний раз боец выходил на ринг два года назад, в 2016 году.