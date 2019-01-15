В Москве водитель легковушки сбил на переходе женщину с двумя детьми

В Москве во вторник, 15 января, вечером водитель легкового автомобиля сбил трех человек - женщину и детей - на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома номер 14 на улице Шипиловская.

По данным представителей Главного управления ГИБДД России по Москве, пострадали женщина и двое детей. Пострадавшие доставлены в больницу. У них легкие травмы, - сообщает АГН "Москва".

В Госавтоинспекции ответили, что женщина и дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автомобиля не пытался скрыться с места происшествия. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.