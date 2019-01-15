Трамп накормил спортсменов фастфудом

Дональд Трамп пригласил в Белый дом команду по американскому футболу и накормил их фастфудом. Президент США отметил отличный аппетит спортсменов и подчеркнул, что за угощение заплатил сам.

Дональд Трамп пригласил в Белый дом команду по американскому футболу "Клемсон Тайгерс", которая заняла первое место в плей-офф национального чемпионата среди вузов, сообщает РИА Новости. Президент Соединённых Штатов поставил на праздничный стол фастфуд из ресторанов быстрого питания. Он отметил, что решил угостить футболистов "прекрасной американской едой".

"Из-за шатдауна я угощал их огромным количеством фастфуда, я лично его оплатил, больше тысячи гамбургеров и всякое другое. Они съели все за один час. Отличные парни и хорошие едоки!", - похвалил спортсменов Дональд Трамп в своём Twitter.