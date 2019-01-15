В России мошенники крадут деньги с банковских карт

Телефонные мошенники массово крадут деньги с банковских карт. Региональный общественный центр интернет-технологий напоминает, что ни под каким предлогом нельзя сообщать данные банковской карты третьим лицам.

В Региональный общественный центр интернет-технологий массово начали поступать жалобы от россиян, ставших жертвами телефонных мошенников, сообщает Lenta.Ru. На номер абонента поступает звонок, аферист представляется работником банка, а затем предлагает жертве сообщить информацию по карте. При этом, чтобы не вызывать лишних подозрений, мошенники задают отвлечённые вопросы, например, о количестве банковских карт или о месте совершения последней покупки.

В центре интернет-безопасности напоминают, что ни в коем случае нельзя предоставлять третьим лицам данные своей банковской карты или СМС-код с подтверждением операции.