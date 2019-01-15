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В России мошенники крадут деньги с банковских карт
15 января 2019, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]
Телефонные мошенники массово крадут деньги с банковских карт. Региональный общественный центр интернет-технологий напоминает, что ни под каким предлогом нельзя сообщать данные банковской карты третьим лицам.
В Региональный общественный центр интернет-технологий массово начали поступать жалобы от россиян, ставших жертвами телефонных мошенников, сообщает Lenta.Ru. На номер абонента поступает звонок, аферист представляется работником банка, а затем предлагает жертве сообщить информацию по карте. При этом, чтобы не вызывать лишних подозрений, мошенники задают отвлечённые вопросы, например, о количестве банковских карт или о месте совершения последней покупки.
В центре интернет-безопасности напоминают, что ни в коем случае нельзя предоставлять третьим лицам данные своей банковской карты или СМС-код с подтверждением операции.
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