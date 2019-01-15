500 миллионов рублей в лотерею выиграл водитель из Екатеринбурга

Объявился человек, выигравший в лотерею 500 миллионов рублей. Тираж лотереи прошел 1 января. А водитель из Екатеринбурга в это время был в отъезде и о выигрыше узнал не сразу.

35-летний Николай приехал за выигрышем в Москву вместе с супругой. Екатеринбуржцы, ставшие миллионерами, рассказали, как собираются потратить огромную сумму - полмиллиарда. Работать они продолжат. Супруги ранее прибрели квартиру, выплачивают ипотеку. Покидать Екатеринбург они не планируют. Новоиспеченные миллионеры намерены оплатить кредит, хотят помочь родственникам и потратят деньги на благотворительность.

Глава семейства признался, что они никогда не были за границей и мечтают о путешествии за рубеж.