Экс-глава Серпуховского района Шестун имел недвижимости и автомашин на миллиарды

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, что 565 земельных участков и 22 автомобиля бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна.

По данным Генпрокуратуры, у обвиняемого по статьям "мошенничество в особо крупном размере и легализация похищенного" и "незаконное участие в предпринимательской деятельности" Александра Шестуна обнаружены 565 земельных участков и другое имущество, оцениваются в сумму около 10 млрд рублей.

По версии надзорного ведомства, недвижимость была оформлена как на компании, так и на частных лиц. У самого господина Шестуна ранее по решению суда были арестованы дом и 100 рублей на банковском счете.

Прокуратура собирается через суд обратить активы экс-чиновника в доход государства. В случае, если суд удовлетворит требование прокуратуры, обращение в доход государства недвижимости стоимостью 10 млрд руб., станет рекордным для современной России, - сообщается на сайте "Коммерсанта".

Супруга бывшего главы Серпуховского района Юлия Шевкун заявила, что распространенная Генпрокуратурой информация об имуществе ее мужа не соответствует действительности.