Депутат оказался против налога на выезд из России

Депутат Госдумы Сергей Кривоносов выступил против введения налога на выезд из страны. Он посчитал это неприемлемым для экономики и туристического бизнеса.

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов оказался против предложенного налога на выезд из России, сообщает РИА Новости. Политик заявил, что идти по пути ужесточения правил выезда или ограничения конкуренции неприемлемо. Основной задачей сейчас, на его взгляд, является создание таких условий, при которых Россия будет конкурентоспособной.

Особенно Кривоносов поразился тому факту, что предложение о новом налоге поступило от представителей турбизнеса.

"Вместо разговоров о введении налога на пересечение российской границы представителям туриндустрии надо работать в направлении улучшения качества предоставляемых туристических услуг и привлекать инвестиции в развитие необходимой инфраструктуры", - заявил он.

Кривоносов оказался не единственным, кому такая инициатива пришлась не по вкусу.. Ранее против этой инициативы уже высказывался советник главы Ростуризма Андрей Монаков.