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Ведущий Первого канала считает, что зарплата ниже 500 тысяч скромная
15 января 2019, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущий Сергей Бабаев, работающий на Первом канале, рассказал о своей зарплате. До того, как Бабаев стал вести утреннюю программу на Первом, она работал на НТВ. Вероятно, у Бабаева подписан контракт с работодателем, согласно которому он не имеет права разглашать размер своей зарплаты.
Ведущий "Доброго утра" только сообщил, что его зарплата не миллион рублей в месяц, как предполагают многие телезрители, - сообщает sports.ru. "Даже близко не так. И даже не полмиллиона", - рассказал Бабаев. Он не исключает, что на "Первом есть только отдельные товарищи, которые столько получают", а он не из их числа.
После инцидента, когда футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин и Павла Мамаева устроили драку с личным водителем коллеги Сергея Бабаева Ольги Ушаковой, многие пользователи сети удивились высокому уровню жизни журналистки. По словам Бабаева, дорогие автомобили и личных водителей себе могут позволить те журналисты, у которых есть другие источники дохода.
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