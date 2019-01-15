Ведущий Первого канала считает, что зарплата ниже 500 тысяч скромная

Телеведущий Сергей Бабаев, работающий на Первом канале, рассказал о своей зарплате. До того, как Бабаев стал вести утреннюю программу на Первом, она работал на НТВ. Вероятно, у Бабаева подписан контракт с работодателем, согласно которому он не имеет права разглашать размер своей зарплаты.

Ведущий "Доброго утра" только сообщил, что его зарплата не миллион рублей в месяц, как предполагают многие телезрители, - сообщает sports.ru. "Даже близко не так. И даже не полмиллиона", - рассказал Бабаев. Он не исключает, что на "Первом есть только отдельные товарищи, которые столько получают", а он не из их числа.

После инцидента, когда футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин и Павла Мамаева устроили драку с личным водителем коллеги Сергея Бабаева Ольги Ушаковой, многие пользователи сети удивились высокому уровню жизни журналистки. По словам Бабаева, дорогие автомобили и личных водителей себе могут позволить те журналисты, у которых есть другие источники дохода.