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Клип с поющими ведущими телеканала «МИР» посмотрели более миллиона зрителей
15 января 2019, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]
Первый собственный музыкальный клип «Празднуй, МИР!» возглавил топ программ телеканала на новогодних праздниках. Оригинальную песню, написанную креативным продюсером канала, исполнили 13 ведущих. Журналисты запели ради новогоднего поздравления зрителей.
В кадре солирует Екатерина Абрамова, ведущая итоговой программы «Вместе», ее подхватывают ведущие информационных, познавательных и развлекательных передач. В новогодней студии собрались 13 ведущих, за режиссерским пультом, по сценарию, сразу трое – директор дирекции программ Владимир Самборский, главный режиссер Константин Тароянц и политический обозреватель телеканала Дмитрий Барбаш. Они и «сводят» музыкальное поздравление из московской студии с кадрами журналистов телеканала из столиц стран СНГ.
Слова и музыку новогодней песни, а также сценарий клипа написала креативный продюсер телеканала Евгения Новикова. «У нас очень артистичные ведущие, с ними приятно работать. «МИР» вдохновляет на хорошую музыку», – поделилась Евгения. Заканчивается клип слоганом телеканала – «Мы вместе».
По данным Madiascope, музыкальный клип телеканала «Празднуй, МИР!» с долей 10,6%* возглавил топ программ по Петербургу и с долей 2,91%* – топ программ по стране среди зрителей от 14 до 44 лет. В Москве наибольший интерес новогодний клип вызвал у женской аудитории от 30 до 50 лет, доля составила 6,4%*. Всего за новогодние праздники клип телеканала посмотрели полностью 1 млн 90 тыс. человек. Не меньше минуты эфирного времени клипа посмотрели 1 млн 777 тыс. зрителей по всей России. Об этом сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.
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