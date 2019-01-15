Какую помощь могут ждать пострадавшие от взрыва газа - комментарии юристов

Жители домов, которые пострадали от взрыва газа, могут рассчитывать на помощь государства. Сюда, в зависимости от конкретной ситуации, может входить как денежная компенсация, так и предоставление нового жилья.

Профессиональные юристы заверяют, что люди, пострадавшие от взрыва бытового газа, вправе рассчитывать на помощь властей, сообщает РИА Новости. Если трагедия коснулась жильцов муниципальной квартиры, то муниципалитет обязан предоставить пострадавшим другую жилплощадь. В случае с квартирой в собственности хозяину предназначена компенсация.

Кроме того, собственники, чьи квартиры пострадали от взрыва газа, могут получить единовременную материальную помощь - 10 тысяч рублей на человека, но при этом не более 50 тысяч на семью. В связи с утратой имущества компенсация составит от 50 до 100 тысяч рублей на человека. в зависимости от степени лишения.

Выплаты производятся и в случае получения вреда здоровью. Здесь сумма составит от 200 до 400 тысяч рублей на человека. Ну а членам семей погибших по закону полагается миллион рублей на каждого погибшего, предоставленный в равных долях каждому члену семьи, а также оплата части расходов на погребение.