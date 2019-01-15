Названы имена победителей московской олимпиады «Учитель школы большого города»

Департамент образования города Москвы навал победителей первой олимпиады «Учитель школы большого города», которые получили возможность принять участие в конкурсе «Учитель года Москвы».

Ими стали учитель химии школы № 1259 Владимир Головнёр, учитель математики школы № 1530 Дмитрий Невидимый, учитель химии школы № 218 Евгений Трубицын, учитель физики школы № 1553 Филипп Шапошников, учитель физики школы № 1383 Варвара Копьева, учитель математики школы № 218 Игорь Эльман и учитель математики школы №179 Дмитрий Мухин.

В олимпиаде приняли участие более двух тысяч учителей математики, физики и химии. Им предстояло пройти четыре этапа: дистанционный, очный, практический и финальный. Самым необычным и захватывающим испытанием олимпиады, как отмечают сами участники, стал лабораторный практикум. На этом этапе педагоги выполняли опыты и экспериментировали.

Заключительным испытанием для финальных участников стал открытый урок на тему «Решение олимпиадных задач». Учителя выступили перед коллегами с авторскими мастер-классами.

Основная цель олимпиады «Учитель школы большого города» – поддержка и поощрение деятельности педагогов, обладающих высокими предметными знаниями.

Отметим также, что ранее по поручению главы департамента образования Москвы Исаака Калины, в Москве прошла профильная олимпиада «Новый учитель новой информатики».