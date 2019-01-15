В чём превосходство российских самолётов над боингами и эрбасами?

Прочностные характеристики самолётов российской гражданской авиации, привыкших приземляться и взлетать не на самых комфортных аэродромах - главное отличие от боингов и эрбасов.



Когда посмотрите на Ту-154, на Ту-134 – у них мощные тележки шасси, почему? Потому что иметь высококачественную аэродромную сеть при такой огромной территории как в России с таким непредсказуемым суровым климатом затратно. Поэтому российские аэродромы в среднем состоянии, и проблему решали за счёт прочностных характеристик машин нашей гражданской авиации. В этом главное отличие наших гражданских самолётов от боингов и эрбасов, рассказал в видеоинтервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ экс-советник Департамента гражданской авиации Минтранса России Сергей КРУТОУСОВ.



Поэтому до сих пор в Африке, да и во всех третьих странах вовсю летают советские самолёты, где аэродромов нет совсем. А российский "Сухой-Суперджет" (SSJ), созданный для уничтожения российского авиастрорения, наоборот, – ужас, потому что низкорасположенные движки сосут грязь и камни с полосы. И перед тем, как он прилетает, полосу чистят, что довольно затратно.



Подробности смотрите в видеоинтервью Сергея Крутоусова на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ.



