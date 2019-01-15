Под Севастополем в результате обвала на дорогу упал обломок скалы весом 7 тонн

Накануне на участке автомобильной дороги Бахчисарай – Севастополь, в районе села Фруктового, произошел горный обвал. В результате на проезжую часть был вынесен большой обломок скалы весом около 7 тонн, пишут «Аргументы недели-Крым».

Как сообщили в пресс-службе городского правительства, информация о камнепаде поступила в 15 часов. Сотрудники управления ГИБДД и Севавтодора оперативно прибыли на место происшествия для ликвидации аварийной ситуации и обеспечения безопасного проезда. Уже к 16 часам последствия камнепада были устранены.

Отметим, что в тот же день спасатели Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя совместно со специалистами Севавтодора и сотрудниками ГИБДД искусственно обрушили еще одну каменную глыбу, которая нависала над улицей Абрикосовой. Размер камня составит более полутора метров.

Напомним, что чуть больше двух недель назад в Крыму случился еще один горный обвал, который заблокировал движение по трассе Ялта-Севастополь. ЧП произошло 26 декабря 2018 года. В кратчайшие сроки его последствия были ликвидированы.