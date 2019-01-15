Глава МВД России обозначил первоочередные задачи полиции Забайкальского края

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев во вторник провел совещание с руководящим составом УМВД России по Забайкальскому краю. Соответствующую информацию предоставили в МВД.

Как отметили в пресс-службе ведомства, Колокольцев обозначил первоочередные задачи в деятельности полиции региона. Особенности текущей оперативной обстановки требуют повышенного внимания правоохранителей к таким направлениям работы, как борьба с преступлениями против собственности, противодействие экологическим правонарушениям, контроль за миграционными процессами.

Также министр в ходе своей поездки посетил ряд отделов полиции, ознакомился с условиями несения службы личным составом, побеседовал с сотрудниками.







