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Огромная сосулька свалилась на балкон жителю Химок
15 января 2019, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]
Огромная сосулька на крыше дома на улице Павлова сломала балкон жителя второго этажа.
«Сегодня утром по вызову жильца данную самовольно установленную конструкцию убрали. Жилой дом включен в пообъектный перечень ветхого жилищного фонда городского округа Химки Московской области, планируемого к расселению и сносу в соответствии с муниципальной программой городского округа Химки Московской области «Жилище» на 2017–2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Химки Московской области», – прокомментировали в управляющей компании МП «ДЕЗ ЖКУ». Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.
Пострадавших нет.
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