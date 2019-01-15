Огромная сосулька свалилась на балкон жителю Химок

Огромная сосулька на крыше дома на улице Павлова сломала балкон жителя второго этажа.

«Сегодня утром по вызову жильца данную самовольно установленную конструкцию убрали. Жилой дом включен в пообъектный перечень ветхого жилищного фонда городского округа Химки Московской области, планируемого к расселению и сносу в соответствии с муниципальной программой городского округа Химки Московской области «Жилище» на 2017–2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Химки Московской области», – прокомментировали в управляющей компании МП «ДЕЗ ЖКУ». Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.

Пострадавших нет.