Ольга Васильева высказалась о возможности перехода к добровольной сдаче ЕГЭ

Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева днем во вторник, 15 января, высказалась о возможности перехода к системе добровольной сдачи в стране Единого государственного экзамена.

По словам Васильевой, этого не произойдет, поскольку ЕГЭ является общей оценкой знаний. Министр считает, что существуют стандарты, ниже которых опускаться нельзя. По ее мнению, следует четко и внимательно походить к данному экзамену как к получению единой оценки.