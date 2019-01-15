В Клину нашли тела двух мужчин

Как сообщили в областном ГСУ СКР, тела двух мужчин обнаружили на территории бывшего станкостроительного завода в Клину.

«Предварительно установлено, что мужчины 1991 и 1989 годов рождения проводили работы по демонтажу железобетонных перекрытий одноэтажного здания бывшего станкозавода, в результате на них произошло обрушение горизонтального железобетонного перекрытия», - говорится в материале. Об этом передает сайт Подмосковье сегодня.