//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Поклонники посоветовали невероятно худой Полине Гагариной "больше кушать"
- На актера Александра Головина подали в суд
- Учителя в Набережных Челнах не пустили мальчика в школьную столовую
- Супруга Михаила Боярского объяснила, почему не развелась с мужем
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Браконьеры ответят за ранение лебедя на Увильдах
15 января 2019, 12:56 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Полиция разыскивает браконьеров, которые прошлой осенью ранили лебедя на Увильдах. Птица находится в Красной книге Челябинской области.
Как сообщает агентство Полит74, ситуацию с расследованием держит под контролем депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов. Напомним, народный избранник помог организовать спасение птицы, которая из-за ранения не смогла улететь на зимовку. Лебедю грозила гибель на обледеневшем озере.
Владимир Бурматов настоял на том, чтобы правоохранительные органы возбудили уголовное дело за незаконную охоту. Браконьерам грозит крупный штраф или тюремный срок.
- Я считаю, что нужно максимально жестко реагировать на такие факты. Это будет уроком для всех, кто варварски относится к природе. Важно довести дело до логического завершения и наказать браконьеров, - подчеркивает депутат.
Лебедь находится в приюте для диких животных благотворительного фонда «Спаси меня». Для восстановления крыла птице потребуется операция, после которой, возможно лебедь вернется в естественную среду обитания.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
В Магнитогорске пострадавшие от взрыва получают документы на покупку квартир 13:34
Борис Дубровский отметил лучших журналистов Челябинской области 14.01 21:32
Они будут драться за Кубок Президента 14.01 12:11
Потерявшим жилье магнитогорцам разъяснили, как они смогут получить квартиру 11.01 19:52
Создана петиция с требованием наказать украинского пранкера Вольнова 11.01 15:02
//Новости МирТесен
В Челябинске эксперты обсудили развитие современных СМИ 11.01 12:22
Госдума решила поддержать районные газеты 11.01 09:43
Челябинский аэропорт открывает десять льготных маршрутов 10.01 22:17
//Новости СМИ2
На Южном Урале активно развивается портал «Витрина закупок» 10.01 14:36
Борис Дубровский подарил воспитаннице детского дома поездку по Золотому кольцу 10.01 12:39
Курчатов: его ядерная изомерия 10.01 08:34
Дмитрий Медведев выделил 147 млн. рублей пострадавшим в Магнитогорске 09.01 19:43
В Магнитогорске проведут технический аудит разрушенного дома 09.01 14:37
В Челябинске и Москве почтили память погибших в Магнитогорске 09.01 12:27
//Новости ADWILE
Экс-министр уверен, что журналисты поднимают панику в Магнитогорске 05.01 16:26
В сгоревшей маршрутке в Магнитогорске могла находиться семья водителя 05.01 14:35
Трагедия в Магнитогорске: журналистов просят раскрыть источники информации 04.01 15:45
ММК перечислил 100 миллионов рублей для помощи магнитогорцам 04.01 13:42
YouTube заблокировал эфир украинского пранкера 04.01 11:15
ММК оказал помощь пострадавшим в Магнитогорске 03.01 15:50
//Новости партнеров
В Челябинске прошла акция «Магнитка, мы с тобой!» 03.01 15:13
Пострадавшим в Магнитогорске окажут помощь Сбербанк и Росавиация 03.01 12:53
Семьи погибших в Магнитогорске получат материальную помощь 03.01 11:35
Челябинцы возложат цветы к «Орленку» в память о погибших в Магнитогорске 03.01 11:04
На Южном Урале состоится этап Кубка мира по фристайлу 28.12 16:23