Браконьеры ответят за ранение лебедя на Увильдах

Полиция разыскивает браконьеров, которые прошлой осенью ранили лебедя на Увильдах. Птица находится в Красной книге Челябинской области.

Как сообщает агентство Полит74, ситуацию с расследованием держит под контролем депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов. Напомним, народный избранник помог организовать спасение птицы, которая из-за ранения не смогла улететь на зимовку. Лебедю грозила гибель на обледеневшем озере.

Владимир Бурматов настоял на том, чтобы правоохранительные органы возбудили уголовное дело за незаконную охоту. Браконьерам грозит крупный штраф или тюремный срок.

- Я считаю, что нужно максимально жестко реагировать на такие факты. Это будет уроком для всех, кто варварски относится к природе. Важно довести дело до логического завершения и наказать браконьеров, - подчеркивает депутат.