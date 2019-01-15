Шойгу: около 1 трлн рублей будет потрачено в 2019 году на перевооружение ВС РФ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник заявил, что в 2019 году планируется потратить около 1 триллиона рублей на приобретение новейшей техники и оружия для Вооруженных сил страны.

Глава ведомства уточнил, что на реализацию госзаказа в текущем году предусмотрено 1,44 триллиона рублей, передает РИА "Новости".

По словам Шойгу, примерно 71 процент вышеуказанных средств будет направлен на серийные закупки самых новых образцов вооружения.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что российская армия попала на вторую строчку в рейтинге самых сильных Вооруженных сил мира.