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Шойгу: около 1 трлн рублей будет потрачено в 2019 году на перевооружение ВС РФ
15 января 2019, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник заявил, что в 2019 году планируется потратить около 1 триллиона рублей на приобретение новейшей техники и оружия для Вооруженных сил страны.
Глава ведомства уточнил, что на реализацию госзаказа в текущем году предусмотрено 1,44 триллиона рублей, передает РИА "Новости".
По словам Шойгу, примерно 71 процент вышеуказанных средств будет направлен на серийные закупки самых новых образцов вооружения.
Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что российская армия попала на вторую строчку в рейтинге самых сильных Вооруженных сил мира.
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