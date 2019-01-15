Сергей Аксенов порекомендовал уволиться представителям власти Феодосии

Глава администрации Феодосии Сергей ФОМИЧ и председатель городского совета Владимир ТИТАРЕНКО написали заявления об увольнении, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом стало известно на выездном совещании Совета министров республики в Феодосии, которое проходит в эту минуту.

По словам крымского премьера Сергея АКСЕНОВА, он сам рекомендовал уволиться представителям власти города. Это произошло после того, как им не удалось выполнить все поручения, которые давало правительство Крыма в декабре прошлого года.

Глава республики также уточнил, что причиной принятия такого решения стала несбалансированность действий органов власти.

В свою очередь вице-премьер Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО рассказал, что к сегодняшнему дню и 57 поручений выполнены всего 18. Не выполнено 22 поручения и еще по 17-ти не наступил контрольный срок.

Ранее Сергей АКСЕНОВ предупреждал, что на выездном совещании будут приняты решения касательно деятельности администрации города.