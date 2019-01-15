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Сергей Аксенов порекомендовал уволиться представителям власти Феодосии
15 января 2019, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]
Глава администрации Феодосии Сергей ФОМИЧ и председатель городского совета Владимир ТИТАРЕНКО написали заявления об увольнении, пишут «Аргументы недели-Крым».
Об этом стало известно на выездном совещании Совета министров республики в Феодосии, которое проходит в эту минуту.
По словам крымского премьера Сергея АКСЕНОВА, он сам рекомендовал уволиться представителям власти города. Это произошло после того, как им не удалось выполнить все поручения, которые давало правительство Крыма в декабре прошлого года.
Глава республики также уточнил, что причиной принятия такого решения стала несбалансированность действий органов власти.
В свою очередь вице-премьер Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО рассказал, что к сегодняшнему дню и 57 поручений выполнены всего 18. Не выполнено 22 поручения и еще по 17-ти не наступил контрольный срок.
Ранее Сергей АКСЕНОВ предупреждал, что на выездном совещании будут приняты решения касательно деятельности администрации города.
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