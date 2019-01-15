Голикова: количество бедных граждан России снизилось

Вице–премьер российского правительства Татьяна Голикова в ходе Гайдаровского форума сделала важное заявление. По словам политика, количество жителей страны, живущих за чертой бедности, снизилось.

Голикова подчеркнула, что за девять месяцев минувшего года число бедных россиян сократилось на 0,5 процентного пункта, передает сегодня ТАСС. Вице-премьер напомнила, что в 2015-2016 годах уровень бедности в стране достигал 13,3 процента, а в 2017 этот показатель снизился впервые с 2012 года.

По словам Татьяны Голиковой, за девять месяцев прошлого года уровень бедности в Российской Федерации достиг 13,3 процента.