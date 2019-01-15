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Предотвратить угрозу

15 января 2019, 11:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Предотвратить угрозу

На первом в этом году планерном совещании под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко депутаты кубанского парламента обсудили состояние гидротехнических сооружений на водных объектах и проводимую краевым министерством природных ресурсов работу по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий на территории Краснодарского края.

«Вопрос очень емкий и по содержанию, и по проблематике. Состояние гидротехнических сооружений в горной зоне края – архиважная тема. И события, произошедшие в Апшеронском и Туапсинском районах, наглядное тому подтверждение», – подчеркнул, открывая совещание, Юрий Бурлачко. Подробно с ситуацией о состоянии гидротехнических сооружений депутатов ознакомил министр природных ресурсов Кубани Сергей Еремин. По его словам, сегодня в крае 1479 гидротехнических сооружений (ГТС), из них – 820 находятся в муниципальной собственности, 52 – признаны бесхозными, 388 – зарегистрированы в иной собственности и 219 – не зарегистрированы и не учтены. В основном сооружения, находящиеся в муниципальной собственности, содержатся в удовлетворительном состоянии. Однако 16 берегозащитных сооружений находятся в аварийном состоянии и требуют срочного капремонта. По информации министра, в настоящее время ведомством готовятся изменения в краевую госпрограмму «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» в части ежегодного выделения средств на обеспечение безопасности бесхозных гидротехнических сооружений. Кроме того, как отметил Сергей Еремин, существует проблема с получением средств на разработку проектов по капремонту ГТС, находящихся в муниципальной собственности. По информации министерства финансов Краснодарского края, изготовление проектно-сметной документации по капремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, должно осуществляться из местного бюджета. Однако для этого требуются значительные финансовые средства, и зачастую муниципалитеты ввиду отсутствия денег не имеют возможности решить эту задачу. В прошлом году на мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий Краснодарский край получил из федерального бюджета около 38 млн. рублей. Средства пошли на расчистку русла реки Абин в Абинске, а также разработку двух проектов по расчистке реки Чамлык в ст. Чамлыкской Лабинского района и реки Шедок в с. Шедок Мостовского района. В этом году эти работы планируется завершить. По словам председателя профильного комитета ЗСК Александра Джеуса, в адрес краевого парламента на протяжении последних лет поступают многочисленные обращения органов местного самоуправления и граждан о

неудовлетворительном состоянии водных объектов и необходимости проведения работ по капремонту ГТС и расчистке русел рек. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, по мнению депутатов, необходимо добиваться ежегодного увеличения финансирования, предоставляемого из федерального бюджета на предотвращение негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Кроме того, требуется финансовая поддержка из краевого бюджета муниципальным образованиям на разработку проектной и рабочей документации по капитальному ремонту ГТС, находящихся в муниципальной собственности, а также на подготовку документов для постановки на учет бесхозяйных ГТС. Необходимо принять эффективные меры и по расчистке русел рек от поваленных деревьев и других древесных остатков. Анализируя сложившуюся ситуацию, спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил скорейшую необходимость корректировки действующей государственной программы, с целью выделения средств краевого бюджета муниципальным образованиям на изготовление проектно-сметной документации на бесхозяйные объекты гидротехники и в целом на содержание и ремонт имеющихся гидротехнических сооружений на водных объектах. «Как только в программе появятся соответствующие мероприятия, начнут поступать предложения от муниципалитетов по тем или иным объектам. Только так мы сможем сдвинуть это вопрос. Другого пути у нас нет», – отметил Юрий Бурлачко. В утвержденной по итогам обсуждения резолюции парламентарии дали ряд рекомендаций краевым министерствам природных ресурсов, финансов, ГО и ЧС по решению поднятых на совещании проблем. Одной из ключевых является подготовка в месячный срок соответствующих изменений в краевую государственную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» по обсуждаемому вопросу. К этой теме парламентарии вернутся на февральском планерном совещании. Также депутаты обсудили ситуацию с обеспечением безопасности защитных сооружений территории Имеретинской низменности г. Сочи.

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