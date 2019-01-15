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Экс-Япония
15 января 2019, 09:47 [«Аргументы Недели», Юрий ДОЦЕНКО, Канада ]
Всем понятно, что для быстрого решения какой-либо задачи надо точно обозначить задачу и принять однозначную, правильную терминологию. То есть, называть вещи своими именами. Сегодня на всех уровнях обсуждается вопрос передачи или не передачи части Курильских островов Японии. Приводится множество оснований, деклараций, договоров и т. д.
Даже клятвы на могилах предков. Но самый главный вопрос о том, с кем проводились переговоры на эту тему раньше и с кем ведутся теперь, почему-то выпадает из нашего поля зрения. Всё, бесспорно, началось с момента капитуляции Японии во второй мировой войне. Власти Японии подписали акт о капитуляции. При этом никто не сомневался в полномочиях их представителей на подписание такого акта и в том, что Япония будет выполнять требования о капитуляции, изложенные в нём. Это исходило из того, что Япония на тот момент была агрессивная, разгромленная, капитулирующая, но самостоятельная, суверенная страна. Именно с такой страной Советский Союз вёл переговоры о заключении мирного договора и о судьбе Курильских островов. А с какой Японией ныне Россия продолжила этот диалог?
Нынешняя Япония фактически оккупирована США. Американцы не только не вывели свои войска из Японии с окончанием войны, но и значительно укрепили своё присутствие в ней. Так может ли сегодняшняя Япония гарантировать исполнение своих обязательств перед кем-либо? Конечно, нет. Значит уже нет той Японии, с которой СССР начинал и вёл переговоры. Следовательно, для их продолжения надо дождаться возвращения к ней прежней независимости. А сегодня эту страну правильнее называть Экс-Японией, не имеющей правопреемства с прежней Японией. Значит и переговоры с ней по прежним вопросам невозможны.
Вообще считаю, что приставка «экс» должна прибавляться к названиям любых стран, потерявшим свой суверенитет. И с ними должны строиться все взаимоотношения без учёта ранее существовавших договорённостей, до потери ими своего суверенитета. Так как это уже совершенно другие государства. К ним сегодня я бы отнёс Экс-Украину, Экс-Эстонию, Экс-Латвию и все другие страны, куда введены иностранные войска на постоянной основе. Ведь раньше никого не смущали такие приставки к названию государства, как колония и протекторат. И все понимали ограниченность самостоятельности в исполнении своих обязательств властями этих государств. В этом случае точное название страны автоматически разрешит многие спорные вопросы. Всегда надо называть вещи, в том числе и государства, своими именами.
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