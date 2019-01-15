Надо лечить не конкретную болезнь, а ее причину

В последние годы тибетская медицина становится всё более и более популярной. И многие люди, в том числе и мои знакомые, всё чаще и чаще прибегают к её услугам. Автор этих строк, дабы не слушать мнения со стороны сам прошел небольшой курс лечение в известной клинике тибетской медицины «Наран»

И поскольку эффект получился хороший, то журналист «АН» напросился на интервью с основателем и руководителем «Нарана», кандидатом медицинских наук Светланой Чойжинимаевой. Помимо врачебной практики и руководства медицинским центром, Светлана Галсановна ещё и является автором многих книг по тибетской медицине, членом Российского Союза писателей. Поэтому тем для разговора было много.

- Ну, как вы себя чувствуете после нашего лечения? – С порога спросила меня руководитель центра. – Конечно, вам надо было весь курс пройти, тогда должный эффект будет.

- Вы знаете, даже одного курса хватило, чтобы почувствовать легкость и прилив энергии. После процедур и ханского чая, я понимаю, почему воины Чингиз – хана не знали усталости. Правильное лечение, восстановление и питание помогали им побеждать.

- В дополнение к вашим выводам, расскажу один момент из собственной жизни. Два года назад довелось побывать в Монголии. Посетила пустыню Гоби. И я была потрясена выносливостью монголов. Вроде корни происхождения у нас одни, язык и традиции похожи, но, например, мы, буряты, люди все - таки люди более урбанизированные. Так вот мы проехали 1000 километров на автомобиле, очень устали и тут в точку назначения приезжает монгольская делегация на простом советском «УАЗике». Причем их было там человек двенадцать. И все люди были жизнерадостные, розовощекие, энергичные. Там находится дацан 17 века (буддийский монастырь – университет – Авт.) это известное молитвенное место. Они посетили его, поели и легли спать. Утром, встали с восходом солнца, надо встретить рассвет именно на этой горе. Такие же бодрые, энергичные. Встретили рассвет и, перекусив, рванули обратно. Представляете 1000 километров сюда и столько же назад! Причем как стало известно, в дороге у них «УАЗик» поломался, они исправили поломку и поехали дальше. То есть эти люди приспособлены к кочевой жизни, к любым условиям, поскольку у них правильная энергетика, они правильно живут, питаются.

- Недавно у вас вышла новая книга. О чем она? Какие вопросы поднимаются? Чем отличается от предыдущих?

- Новая книга называется «Антиартроз. Жизнь без опоры». Дело в том, что в тибетской медицине суставы человека это остов, который держится на позвоночнике, на который они крепятся. На скелете видно, что суставы – опора нашего тела. Уже потом мы обрастаем мясом, связками, жиром. Всё это у человека с годами видоизменяется, из-за неправильного образа жизни, питания. Все болезни связаны между собой. Западная, так называемая традиционная медицина использует такой принцип - проблемы с суставом, значит лечим сустав! В своей книге, я стараюсь донести мысль, что артрозы возникают на фоне неправильного питания, несварения. Считается, что несварение, это диарея или, допустим, те же запоры. На самом деле все гораздо серьезнее. Если мы неправильно питаемся, то появляется не только избыточный вес. В тибетской медицине несварение может быть по холодному или горячему типу. «Горячие» мужчины и женщины, это люди конституции «Желчь», которые предпочитают кушать мясо или винца выпить. Замедленный холодный тип, это люди конституции «Слизь», у них много жира, избыточного веса. А люди конституции «Ветер», худенькие, энергичные вообще чаще всего питаются на ходу, можно сказать водички попили и все. У трех этих типов – свой патогенез, то есть механизм развития болезни. И хочется, чтобы читатели поняли: надо смотреть не столько на внешние проявления, сколько посмотреть на привычки, человека: его питание, образ жизни, как он переносит стрессы, часто ли сидит за тем же компьютером или активно двигается и многое-многое другое. Если у человека появляется артроз коленного или тазобедренного сустава, то надо понять природу возникновения заболевания в целом. И чтобы через 10 лет ему не поставили искусственный сустав, надо подумать над своим образом жизни и попытаться изменить его.

- Знаю, что тибетская медицина, начиная с 14 века, обходится без операций. Ранее с 10 по 13 века к операциям врачи прибегали. Но ведь есть же наверняка ситуации, когда поможет только операбельный путь. Почему в тибетской медицине не используется этот метод лечения?

- Да, вы правы. Тибетские врачи делали операции задолго до того, как их начали делать в медицине западной. Но произошла одна история. Тогда, шесть веков назад, царствующая особа Далай-лама шестой, заболел и, нужна была операция. Тибетский врач не справился с задачей. Далай-лама не умер, но после того случая было запрещено прибегать к тому виду врачевания. И с тех пор этот запрет не отменен. А так, уверена, хирургия могла бы развиваться в тибетской медицине ускоренными темпами. В древнем медицинском трактате книге «Чжуд-ши. Основы тибетской медицины», есть руководство для врачей, как откачивать жидкость из брюшной полости, как лечить геморрой… Вспоминаю один случай, когда я ещё была врачом-интерном. Поступил больной с асцитом из брюшной полости, это когда в организме происходит скопление жидкости. Врачи откачали у него 7 литров жидкости и все казалось бы прошло хорошо, все ушли в ординаторскую. Но вскоре прибежала медсестра и сообщила, что пациент умер. Почему? Через много лет только узнала, что еще в тибетской медицине много веков назад было сказано, что рекомендуется оставить в организме хотя бы «горсть воды». Тогда у пациента откачали внутрибрюшное и плевральное давление, а сердце не приспособлено к этому. Но врачи тогда этого не знали. Только в последние годы, медики в современной медицине знают, что нельзя удалять всю жидкость, а в тибетской об этом знали ещё в 13 веке!

- Почему на ваш взгляд, именно восточная медицина на столько веков опередила традиционную западную?

- Потому что основано всё на буддийской философии. Этим занимались тибетские монахи. Одно из направлений - буддийская астрология, которая направлена на личность человека и немалую часть занимает здоровье. И от буддийской астрологии, отпочковалась отдельная наука - медицина.

- Испытываете ли вы со стороны представителей официальной медицины, скажем там зависть, вставляют вам палки в колеса, есть ли боязнь конкуренции?

- Я сама заканчивала мединститут, работала врачом. Затем мы с братом образовали наш центр медицины. Бурятия в нашей стране – центр буддизма. Не скрою, к нам вначале относились скептически и насмешливо. Называли нас - знахари, шаманы... Но постепенно мнение стало меняться. Потому что пошли результаты, люди увидели реальную помощь. Появился авторитет. И в Бурятию стали приезжать люди со всего СССР. Ехали из Прибалтики, Грузии, Украины. Не говоря уж о таких городах как Омск, Томск, Якутск, Ангарск. И шарлатаны у нас не работали и не работают. Хотя тогда, если помните, были, модны всякие экстрасенсы, колдуны, которые вертелись рядом. Но мы отказались от услуг таких специалистов и у нас работают только квалифицированные медицинские специалисты. Повторюсь, что мы завоевали авторитет заслуженно и результатом стали центры в Москве, Екатеринбурге и других городах. Мы пишем о своей практике, выпускаем свое печатное СМИ – газету «Вестник тибетской медицины» и она распространяется совершенно бесплатно. Издано очень много книг по теории и практике лечения заболеваний методами тибетской медицины. Это делается для того, чтобы познакомить, передать людям накопленные опыт и знания. Ведь не каждый человек может приехать к нам, может далеко живет, ещё по каким-либо причинам. А книги помогают людям понять свое состояние, взглянуть на здоровье под другим углом и самим за ним следить.

В современной медицине, человек приходит к разным специалистам, с разными проблемами.. Речь идет примерно о 60 узких специальностях. И вот пациент, пришел к одному с одной проблемой, к другому с другой, ему там подлечили, в другом месте тоже. Но в ЦЕЛОМ организм не оценивается. И ответственности в ЦЕЛОМ никто не несет. Поскольку каждый лечит что-то одно, а организм – это единое целое и все между собой связано. Тибетская медицина как раз и смотрит на все целостно, в комплексе и помогать старается также.

- Тогда зачем нужна современная медицина?

- А как быть тогда фарминдустрии? Современная медицина завязана на фармакологии. Есть, допустим, очень дорогие лекарства для онкологических, для гепатитных больных. Их себестоимость 200-300 долларов, а продают препараты порой за сотни тысяч долларов…

- То есть в основе лежит коммерция, а не здоровье человека?

- Конечно. Никто же толком не ищет, ни этиологию (причину) возникновения заболевания, не применяет нужный патогенез (механизм). А ту же онкологию можно лечить. У нас были случаи, когда в современной медицине пациенту ставили вердикт, что он проживет не больше двух месяцев, а мы продлевали ему жизнь на несколько лет.

- То есть будущее за тибетской медициной?

- Для этого нужно, чтобы родилось новое поколение людей. С новым мышлением, пониманием, которое будет правильно питаться и следить за собой. Может лет через 100 это и произойдет.

-В наступившем году вашей клинике «Наран» уже исполнится 30 лет. Насколько за это время изменилось мышление людей? Насколько стала популярнее тибетская медицина?

- Главная популярность – качество выздоровления человека. Мы не стоим на месте, развиваемся и стремимся стать еще лучше. Идеала не существует. Но могу сказать, что жалоб по состоянию здоровью от пациентов практически нет. Если и бывают отзывы, чаще всего они касаются организационных мелочей не связанных с врачебной практикой и качеством услуг. Мы ко всем пожеланиям прислушиваемся и стараемся исправить. Но самое главное, ни я, ни наша команда, большинство из которых работаем вместе уже много лет, всегда трудимся честно. Всегда говорю, что в первую очередь нужно быть человеком, а потом уже врачом. Человеческие ценности никто не отменит. Помогать людям - это призвание. Нужно иметь большое сердце и сострадание.



