Губернатора Челябинской области вызвали к Путину после взрыва в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вызван 16 января на встречу президента РФ Владимира Путина с членами правительства для обсуждения причин взрывов бытового газа в Магнитогорске и Шахтах Ростовской области.

О встрече главы государства с кабинетом министров стало известно утром 15 января, - сообщает URA.RU.

По данным издания со ссылкой на источник в правительстве Южного Урала, по этой причине перенесено на пятницу, 18 января, областное совещание с главами, планировавшееся на среду, 16 января.

За последние две недели взрывы бытового газа произошли в жилых домах на Урале и в Ростовской области.

Утром 31 декабря прогремел взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске. Обрушился целый подъезд. Погибло 39 человек.

Ранним утром 14 января взрыв газа произошел в жилом доме в городе Шахты Ростовской области. Обрушились два этажа. Два человека погибли.