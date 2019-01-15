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Губернатора Челябинской области вызвали к Путину после взрыва в Магнитогорске
15 января 2019, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вызван 16 января на встречу президента РФ Владимира Путина с членами правительства для обсуждения причин взрывов бытового газа в Магнитогорске и Шахтах Ростовской области.
О встрече главы государства с кабинетом министров стало известно утром 15 января, - сообщает URA.RU.
По данным издания со ссылкой на источник в правительстве Южного Урала, по этой причине перенесено на пятницу, 18 января, областное совещание с главами, планировавшееся на среду, 16 января.
За последние две недели взрывы бытового газа произошли в жилых домах на Урале и в Ростовской области.
Утром 31 декабря прогремел взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске. Обрушился целый подъезд. Погибло 39 человек.
Ранним утром 14 января взрыв газа произошел в жилом доме в городе Шахты Ростовской области. Обрушились два этажа. Два человека погибли.
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