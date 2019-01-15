В России могут изменить условия для получения статуса родителя-одиночки

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец во вторник, 15 января, предложила изменить на территории России условия для получения статуса отца-одиночки или матери-одиночки.

Граждан предлагается признавать родителями-одиночками в том случае, если они в течение года или больше этого срока не получали алименты на ребенка от второго родителя, передает сегодня RT.

Ирина Волынец также считает, что неплательщику следует позволять восстанавливать свои родительские права, если он начнет снова осуществлять постоянные выплаты, а также в полной мере погасит накопившуюся задолженность.