В Москве ночью человека убили около детской площадки

В Москве в ночь на вторник, 15 января, произошло убийство человека. По словам очевидцев, уточнивших, что преступление совершено возле детской площадки около дома 22, корпус 2 по Дубнинской улице, полиция разыскивает двух злоумышленников, - сообщает kp.ru.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства преступления, опрашивают свидетелей.

По данным ТАСС, мужчину ранили ножом, и он скончался. Начата доследственная проверка. По факту убийства человека правоохранителя возбудят уголовное дело.