В Москве три станции метро закрыли из-за подтопления

В Москве три станции метрополитена были закрыли из-за подтопления. Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии столичной "подземки" временно закрыты из-за поступления воды на участке между "Окружной" и "Верхними Лихоборами", сообщили в метрополитене.

"Поезда на Люблинско-Дмитровской линии ходят только между "Петровско-Разумовской" и "Зябликово", - говорится в сообщении на странице метро в Twitter.

Между закрытыми станциями будут курсировать 50 автобусов компенсационного маршрута. "От метро (10) «Селигерская» до (9)(10) «Петровско-Разумовской» – бесплатные автобусы КМ. Они едут по Дмитровскому шоссе с остановкой у метро (10) «Верхние Лихоборы». На линии – 50 автобусов, интервалы движения – менее 1 минуты. Регулярные автобусные маршруты продлены от метро (10) «Селигерская» и (10) «Верхние Лихоборы» до метро (9)(10) «Петровско-Разумовская». Для проезда от метро (10) «Окружная» пользуйтесь МЦК"", - уточнили московские транспортники.